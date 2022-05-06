Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил президент организации Шамиль Тарпищев, передает «Спорт-Экспресс».

В России и Белоруссии отменены все турниры под эгидой ITF, а теннисисты из этих стран не смогут участвовать в командных соревнованиях под эгидой федерации. Также федерации этих стран не смогут голосовать на ежегодном конгрессе ITF.

При этом российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах индивидуально.

Санкции будут действовать до конца 2022 года, однако могут быть продлены.

Из-за этих ограничений сборные России и Белоруссии не смогут принимать участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Сейчас мужская и женская российские сборные — действующие победители этих турниров.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил клубы из Российской Федерации до Лиги чемпионов, Лиги Европы и еще ряда турниров, а также отклонил заявку РФ на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Российский футбольный союз предупредил, что оставил за собой право оспорить это решение.

1 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал неправильным и несправедливым решение организаторов международного Уимблдонского турнира отстранить от участия в предстоящем состязании спортсменов из России. 19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в турнире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 апреля указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

Российских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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