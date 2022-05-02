РФС не согласился с решением УЕФА отстранить российские клубы и сборные

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 мая не допустил клубы из Российской Федерации до Лиги чемпионов, Лиги Европы и еще ряда турниров, а также отклонил заявку РФ на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Российский футбольный союз категорически не согласен с подобным решением и предупредил о том, что оставил за собой право это решение оспорить.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями», — говорится в сообщении организации.

РФС планирует продолжить отстаивать свои права и обжаловать решение УЕФА о запрете на участие в соревнованиях.

Ранее в этот же день пресс-служба УЕФА опубликовала сообщение о запрете российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе.

7 марта стало известно, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

4 марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу и Олимп Футбольную национальную лигу из состава организации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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