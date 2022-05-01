Теннисист Надаль раскритиковал отстранение россиян от Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 1 мая назвал неправильным и несправедливым решение организаторов международного Уимблдонского турнира отстранить от участия в предстоящем состязании спортсменов из РФ.

«Это несправедливо по отношению к моим российским коллегам. Не их вина в том, что происходит сейчас на Украине. Я сожалею, хотелось, чтобы такой ситуации не было, но мы имеем то, что имеем», — приводит слова Надаля издание Marca.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

20 апреля первая ракетка мира по теннису серб Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

21 апреля Федерация тенниса России (ФТР) объявила о подготовке обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдоне. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, за ним идет россиянин Даниил Медведев.

Российских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».