Зеленский допустил прекращение переговоров с Россией

Переговоры с Россией могут стать невозможными в случае гибели украинских военных, остающихся в Мариуполе. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если они (российская сторона. — Ред.) убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — сказал он в ходе видеомоста, организованного британским Королевским институтом международных отношений. Трансляция выступления велась на сайте института.

Зеленский также отметил, что Киев намерен добиваться отвода войск на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля текущего года.

«Но чтобы они (Россия. — Ред.) отвели [войска], мы должны начать говорить. Я понимаю, что, несмотря на то что они разрушают все наши мосты, я считаю, не все мосты еще разрушены, выражаясь фигурально», — сказал украинский лидер.

Ранее в этот день заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации. Он также подчеркнул, что действия украинских властей подтверждают нежелание вести переговоры с Москвой.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности. За день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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