Турецким отелям предрекли дефицит свободных мест летом

В середине июля в турецких отелях может возникнуть дефицит свободных мест. Об этом «Известиям» в пятницу, 6 мая, рассказали в Xanadu Resort в Турции (эксклюзивный отель Coral Travel), а также туроператор «Интурист» и другие представители отрасли. Это связано с быстрым ростом спроса на размещение со стороны европейских туристов на популярных курортах в Турции.

Активный поток гостей сейчас наблюдается из европейских стран, для которых еще в прошлом году Турция была закрыта из-за коронавируса. Речь, в частности, идет о Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах и прибалтийских странах. Кроме того, в этом году сработает отложенный спрос на большие конгресс-мероприятия со всей Европы.

Например, Xanadu Resort посещают сейчас гости из 31 страны, рассказал генеральный директор отеля Тарык Кыранкая.

«Больше всего гостей из России, на них приходится 20%. Прогноз на этот год по загрузке россиянами составляет 25–30%, это чуть ниже обычного объема в 40%», — отметил он.

При этом, согласно прогнозам директора по выездному туризму туроператора «Интурист» Исмаила Болюкбаши, в июле и августе загрузка отелей на побережье Средиземного и курортов Эгейского моря достигнет 90–95%. Этот показатель соответствует допандемийному уровню. Вместе с тем по ряду востребованных отелей может возникнуть дефицит койка-мест к середине июля.

В конце апреля общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Это связано с тем, что в организации считают недостаточными объемы перевозок.