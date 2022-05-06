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Турецким отелям предрекли дефицит свободных мест летом

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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В середине июля в турецких отелях может возникнуть дефицит свободных мест. Об этом «Известиям» в пятницу, 6 мая, рассказали в Xanadu Resort в Турции (эксклюзивный отель Coral Travel), а также туроператор «Интурист» и другие представители отрасли. Это связано с быстрым ростом спроса на размещение со стороны европейских туристов на популярных курортах в Турции.

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Активный поток гостей сейчас наблюдается из европейских стран, для которых еще в прошлом году Турция была закрыта из-за коронавируса. Речь, в частности, идет о Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах и прибалтийских странах. Кроме того, в этом году сработает отложенный спрос на большие конгресс-мероприятия со всей Европы.

Например, Xanadu Resort посещают сейчас гости из 31 страны, рассказал генеральный директор отеля Тарык Кыранкая.

«Больше всего гостей из России, на них приходится 20%. Прогноз на этот год по загрузке россиянами составляет 25–30%, это чуть ниже обычного объема в 40%», — отметил он.

При этом, согласно прогнозам директора по выездному туризму туроператора «Интурист» Исмаила Болюкбаши, в июле и августе загрузка отелей на побережье Средиземного и курортов Эгейского моря достигнет 90–95%. Этот показатель соответствует допандемийному уровню. Вместе с тем по ряду востребованных отелей может возникнуть дефицит койка-мест к середине июля.

В конце апреля общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Это связано с тем, что в организации считают недостаточными объемы перевозок.

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