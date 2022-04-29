Общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). «Известия» ознакомились с копиями писем.

Turkish Airlines в конце апреля запросила у Минтранса России разрешение на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и городами РФ. Сейчас авиакомпания и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц. Перелеты выполняют и российские компании Red Wings, «Азимут» и «Россия» на 100-местных самолетах Superjet. Также летать в Анталью планируют чартерный перевозчик PegasFly и Utair — из Грозного. А с 29 апреля рейсы из Внуково в Турцию намерен запустить Azur Air, следует из данных Flightradar.

Но этих объемов перевозок недостаточно, считает председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

«Туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 млрд рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться. Сейчас пока сложно сказать, сколько именно людей могут остаться без отдыха», — сказал он «Известиям».

Минтранс согласовал увеличение программы полетов Turkish Airlines из Москвы только на 30%: из запрошенных дополнительных 349 частот в неделю, на которых можно было бы перевезти на отдых еще 280 тыс. человек в месяц, одобрены чуть более 100. Это следует из письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина директору представительства авиакомпании в России Турану Йардымджы (копия есть у «Известий»).

Увеличение частот согласовано только до 15 мая, следует из документа. Таким образом, полетная программа Turkish Airlines в мае составит чуть более 200 рейсов в неделю.

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Тур де май: число рейсов Turkish Airlines в РФ попросили увеличить