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В Москве спрос на новостройки упал почти в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Об этом говорится в исследовании компании Циан, которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 6 мая.

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«В апреле на первичном рынке московского региона было заключено 9,5 тыс. [договоров долевого участия] ДДУ — почти в 2 раза меньше, чем в марте. Активность покупателей вернулась к уровню 1-й половины 2017 г.», — отмечается в сообщении.

При этом в марте были заключены рекордные 18,3 тыс. ДДУ.

Снижение спроса в апреле было ожидаемым, считает руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов. Он сказал, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — период ажиотажного спроса — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.

Введение льготной ипотеки под 12% поддержало рынок, но остановить снижение спроса не позволило, добавил специалист. В условиях общей неопределенности, проблем на рынке труда и роста цен на недвижимость ипотека в 12% оказалась недостаточным фактором, пояснил он.

Согласно исследованию, доля сделок с ипотекой в общем объеме в апреле 2022 года составила 62%, что стало минимумом с начала действия льготной программы в 2020 году. Причина сокращения — в повышенной активности на рынке валютных и рублевых вкладчиков, которые покупали жилье без ипотеки для сохранения сбережений, считают аналитики.

В компании подсчитали, что цены на первичном рынке столичного региона увеличились за месяц на 2%, до 263,7 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра в Москве достигла 322,2 тыс. рублей, увеличившись на 2%, в Подмосковье — на 165,7 тыс. рублей, повысившись на 0,5%.

За счет снижения темпов продаж на рынке вырос выбор: сейчас в реализации в Москве и области, по данным Циан, находится 76,7 тыс. лотов против 75,2 тыс. месяцем ранее. В апреле начались продажи всего в 18 корпусах, а в марте — в 27, год назад — в 76.

Как сообщил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов 4 мая, в апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках России показала рекордную месячную динамику за последние 10 лет, увеличившись на 5,2%. Вторичное жилье за этот же период в крупных городах подорожало в среднем на 2,3%.

Хусаинов связал рекордный рост не только с увеличением конечной цены квартир, но и с изменением структуры предложения. Дело в том, что новых проектов на рынок выводится значительно меньше, поэтому доля квартир по стартовым, более низким ценам в общем объеме предложения снижается.

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