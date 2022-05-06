МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие во время операции на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации», — сказал он на брифинге.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

По словам главы российской дипломатии, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

До этого, 25 апреля, Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что высказывание директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине является абсурдным.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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