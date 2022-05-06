Песков допустил угрозу территориальной целостности Украины со стороны Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

«То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты», — заявил официальный представитель Кремля журналистам в пятницу, 6 мая.

В то же время Песков отказался комментировать позицию президента Белоруссии о том, что он не исключает совместную борьбу России, Украины и Белоруссии против Польши.

Днем ранее Лукашенко назвал неприемлемой потерю Украиной целостности и независимости в интервью американскому агентству Associated Press. По словам главы государства, если Польша «дальше так будет вести себя», то Белоруссия, Россия и Украина будут вместе воевать, чтобы защитить целостность последней.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что восстановление территориальной целостности Украины — основная задача властей Киева. При этом глава государства признался, что возможности «получить всё немедленно» у Киева нет.

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