Эксперт оценил вероятность «воссоединения» Польши с Западной Украиной

Эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский в четверг, 28 апреля, в беседе с «Известиями» оценил вероятность «воссоединения» Польши с Западной Украиной.

Ранее в этот день глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

По словам Неменского, обсуждение вопроса о формировании коалиции стран «по желанию» «для осуществления миротворческой миссии на Украине» действительно идет, но пока что только на уровне разговоров. При этом эксперт призвал всерьез воспринимать такую информацию, так как перспективы реалистичны.

«Вообще в Польше такие идеи непопулярны, польское общество негативно относится к Украине, хотя сейчас пытается проявлять терпимость к украинским беженцам, но это временная терпимость, которая продлится не дольше, чем все военные действия. Потом будет какая-то реакция, а внутренний польско-украинский конфликт будет только ослаблять Польшу. Присоединять к государству еще многомиллионную территорию власти не хотят. Но не допустить туда ввода войск РФ и сохранить контроль Запада на значительной частью Украины — скорее да», — сказал Неменский.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили власти региона, ухудшилась обстановка. Донецкая и Луганская народные республики обратились к Москве за помощью. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании их независимости.