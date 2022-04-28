Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину

Заявления о подготовке польских властей установить военно-политический контроль западной части Украины являются ложными и безосновательными. Об этом в четверг, 28 апреля, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter.

По его словам, подобные заявления со стороны являются исключительно стремлением подорвать сотрудничество между Киевом и Варшавой.

Ранее в этот день глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Эксперт стратегических исследований Олег Неменский в беседе с «Известиями» рассказал, что обсуждение вопроса о формировании коалиции стран «по желанию» «для осуществления миротворческой миссии на Украине» действительно идет, но пока что только на уровне разговоров. При этом эксперт призвал всерьез воспринимать такую информацию, так как перспективы реалистичны.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.