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Аллея Памяти освобождавшим Мариуполь и его погибшим жителям откроется 9 мая

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Аллея памяти, посвященная воинам, освобождавшим Мариуполь и погибшим жителям города, будет открыта 9 мая. Об этом заявил в пятницу, 6 мая, мэр города Константин Иващенко в эфире телеканала «Соловьев Live».

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Также он отметил, что все дороги, которые ведут в город, кроме дороги из Мангуша, уже разминированы и по ним разрешено движение. Кроме того, по словам Иващенко, проблема поставок продовольствия и питьевой воды в Мариуполь решена.

Ранее мэр города сообщал, что 9 мая в Мариуполе также пройдет «Бессмертный полк».

4 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщал, что жители освобожденного от националистов Изюма теперь без страха могут ходить по улицам. На 9 мая в городе запланированы праздничные мероприятия. После многолетних запретов националистов знамена Победы снова будут развеваться на улицах города.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что Министерство обороны РФ запустило мультимедийный исторический портал «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов донбасской операции 1943 года. На портале опубликована информация о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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