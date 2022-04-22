Минобороны РФ запустило проект «Мариуполь. Освобождение»

Министерство обороны РФ запустило мультимедийный исторический портал «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов Донбасской операции 1943 года. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

На портале можно найти информацию о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев и подразделений, овеявших себя славой в борьбе с фашизмом.

Исторические документы свидетельствуют о том, что 10 сентября 1943 года в Москве прошли торжества в честь освободителей Мариуполя, Волновахи, Чаплина и Барвенкова. Возвращение оккупированных нацистской Германией городов отпраздновали 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

В этот же день 9-я гвардейская истребительно-авиационная дивизия и 221-я стрелковая дивизия получили почетные наименования Мариупольских, а 130-я гвардейская Таганрогская стрелковая дивизия была удостоена ордена Красного Знамени.

Военнослужащим этих подразделений в Мариуполе противостоял сильный враг. Фашисты закрепились на крутом берегу реки Кальмиус и обустроили там оборону с минными полями и дотами. Несмотря на это, бойцы Красной армии смогли прорвать оборону противника и освободить город.

Ознакомиться с историческими источниками, посвященными освобождению Мариуполя во время Великой Отечественной войны, можно на сайте портала.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 мая в городе пройдет акция «Бессмертный полк». Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.