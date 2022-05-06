Антонов заявил об угрозе контроля над вооружениями из-за заморозки США диалога с РФ

Соединенные Штаты Америки поставили под угрозу основы контроля над вооружениями, заморозив диалог с Россией по вопросу стратегической стабильности. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

«К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке «заморозил» двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности, который был начат на саммите в Женеве, тем самым поставив под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями», — высказался дипломат.

При этом российская сторона готова возобновить общение по соответствующей проблематике, когда США будут готовы к этому диалогу, добавил Антонов.

Контакты между РФ и США по ядерной проблематике прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

28 июля 2021 года в Женеве состоялась встреча делегаций из России и США. Стороны обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, переговоры были конструктивными. По его словам, США не стремились навязать свою позицию и полностью выполнили свою часть обязательств по итогам июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В конце января 2021 года президент России и лидер США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Соглашение вступило в силу 3 февраля. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В сентябре 2021 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество находится на пороге ядерного уничтожения. Он также призвал уничтожить ядерное оружие и дать начало новой эре доверия и мира. В начале августа Гутерриш признал, что решение России и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Он добавил, что ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений.

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал западные страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны и четко осознавать недопустимость подобного конфликта. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами.

19 апреля 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.