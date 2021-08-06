Генсек ООН назвал продление ДСНВ способом избежать ядерной катастрофы

Решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы, заявил в пятницу, 6 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на ежегодном мероприятии, посвященном памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

«Ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений. Однако решения РФ и США продлить ДСНВ и начать диалог по контролю над вооружениями стали первыми шагами к снижению риска ядерной катастрофы», — отметил он.

Как сообщает агентство «Киодо», мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии призвал мировых лидеров также поддержать договор ООН о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу 22 января текущего года.

«Ядерное оружие — это крайнее насилие над людьми. Если гражданское общество решит жить без него, дверь в мир, свободный от ядерного оружия, широко откроется», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своем выступлении выступил за то, чтобы государства «настойчиво реализовывали реалистичные инициативы в отношении ядерного разоружения в условиях суровой безопасности и увеличения разногласий между позициями стран».

В конце января лидер России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Соглашение вступило в силу 3 февраля. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.