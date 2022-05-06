Пушилин раскрыл подробности визита Кириенко и Кравцова в донецкую школу

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили одну из школ Донецка, сообщил 5 мая в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В донецкой школе №2 встретились со школьниками и директорами школ республики. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал об интересных общероссийских проектах, в которых стоит принять участие школьникам из ДНР и ЛНР (Луганской Народной Республики — Ред.). На встрече присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он также ответил на вопросы ребят. Они у нас талантливые и активные. Здорово, что у них появляются новые возможности», — сказано в сообщении.

4 мая в городе Энергодар в Запорожской области Украины возобновил работу детский сад. Детские сады и школы готовы возобновить занятия в Мелитополе, в Херсоне скоро откроются школы эстетического воспитания.

В этот же день стало известно, что в Херсонской области намерены закрыть доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, эти организации выступают как экстремистские и направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

Так же 4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причины выплат ко Дню Победы ветеранам, проживающим на территории Херсонской области тем, что на различных территориях Украины они лишены возможности получать какие-то выплаты или пособия. 30 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении соответствующих выплат.

15 марта стало известно, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Как передавал 9 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин, на здании администрации в Херсоне водрузили российский флаг.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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