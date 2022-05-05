Диетолог дала советы по похудению после майских праздников

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как сбросить лишние килограммы после майских праздников.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 5 мая, специалист отметила, что следует отказаться от жареного и соленого, восстановить прежний режим питания, включить в рацион овощи, фрукты и другие продукты, богатые клетчаткой. Также она напомнила о важности нормализации сна.

Соломатина уточнила что большая часть лишнего веса, который появляется после коротких майских праздников, является результатом задержки жидкости в организме, пишет «Москва 24». Чтобы избавиться от него, стоит устроить разгрузочный день, а также убрать из рациона соль. Если же хочется похудеть сильнее, подчеркнула диетолог, план действий будет другим.

По ее словам, кому-то удобно интервальное голодание, и такой формат питание подходит, если у человека нет противопоказаний, сопутствующих заболеваний — диабета, гастрита и т.д.

«Главное, чтобы в рационе оставалось необходимое количество питательных веществ, чтобы они всё равно поступали. Но, конечно, такой вариант подходит не всем», — подчеркнула эксперт.

В качестве альтернативы Соломатина назвала частое дробное питание небольшими порциями. Также вне зависимости от способа похудения диетолог назвала универсальной рекомендацией отказ от сладкого, выпечки, жареного и обработанной еды, например, готовых завтраков.

«Оставляем только всё запеченное, отварное и, конечно, не забываем питьевой режим: на килограмм нашего веса должно приходиться 30 мл жидкости ежедневно, причем выпивать этот объем нужно не за раз, а в течение всего дня», — отметила специалист.

Напомнила она о важности нормализовать сон, поскольку при его отсутствии происходят определенные изменения со стороны микрофлоры и организм начинает усваивать и превращать в жир каждую поступившую калорию.

«Ну и, конечно, когда садимся за стол, убираем гаджеты, телевизор, сосредотачиваемся только на еде», — заключила диетолог.

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