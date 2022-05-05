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Испания ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Испанская сторона ожидает запрос от Украины об экстрадиции блогера и политика Анатолия Шария. Об этом 5 мая «Известиям» сообщили в испанском суде.

По его информации, Шарий остался на свободе, но у блогера забрали паспорт и он обязан не покидать территорию Испании.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины сообщила, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

По данным издания El Mundo, оппозиционер уже 5 мая предстанет перед Национальным высшим судом, судьей назначен Хосе Луис Калама. Защитой Шария будет заниматься адвокат Гонсало Бойе, который также представляет интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

Представитель президента Украины в конституционном суде Федор Вениславский, в свою очередь, заявил, что Шария будут судить на родине. По его словам, блогер «точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия».

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает данными о задержании Шария и обладает только информацией, публикуемой в СМИ.

На задержание Шария также отреагировала его супруга Ольга. На записи она смотрит в камеру под песню Виктора Петлюры «Вечер за решеткой», звучат строки «Даже самый строгий надзиратель у стены, задумавшись, стоит. Только он один, паскуда, знает».

Политолог Марат Баширов поделился мнением с «Известиями», что Шарий вряд ли будет экстрадирован на родину. Баширов пояснил, что блогер имеет статус беженца, а значит перед экстрадицией испанские власти будут вынуждены провести судебный процесс, в ходе которого украинская сторона должна будет доказать, что он совершил преступления.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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