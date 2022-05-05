Жена Шария опубликовала «комментарий» по поводу его задержания

Супруга оппозиционного украинского политика и блогера Анатолия Шария Ольга в четверг, 5 мая, в своем Telegram-канале опубликовала видеозапись с подписью «комментарий». Так она отреагировала на задержание своего мужа испанскими правоохранительными органами.

На записи она смотрит в камеру под песню Виктора Петлюры «Вечер за решеткой». Играют строки «Даже самый строгий надзиратель у стены, задумавшись, стоит. Только он один, паскуда, знает».

Сам же Анатолий Шарий также прокомментировал свой арест. Он выложил в Telegram-канал фотографию шнурков и подписал соответствующим образом.

Ранее в этот же день СБУ сообщила, что 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Как ожидается, 5 мая Анатолий Шарий предстанет перед Национальным высшим судом, судьей назначен Хосе Луис Калама. Защитой Анатолия Шария будет заниматься адвокат Гонсало Бойе, который также представляет интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона. Затем его ждет суд уже на Украине.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции Партии Шария. В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.