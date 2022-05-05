Украинского блогера Анатолия Шария будут судить на Украине

Задержанного в Испании блогера Анатолия Шария будут судить на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам. <…> Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений тоже нет», — заявил Венеславский, чьи слова приводит агентство УНИАН.

Издание El Mundo пишет, что оппозиционер уже 5 мая предстанет перед Национальным высшим судом, судьей назначен Хосе Луис Калама. Защитой Анатолия Шария будет заниматься адвокат Гонсало Бойе, который также представляет интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

Ранее в этот же день СБУ сообщила, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции Партии Шария. В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.