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Политолог счел экстрадицию Шария из Испании на Украину маловероятной

Политолог Баширов счел экстрадицию Шария из Испании на Украину маловероятной
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Фото: youtube.com/Анатолий Шарий
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Украинский блогер и политик Анатолий Шарий вряд ли будет экстрадирован на родину, потому что перед этим испанские власти будут вынуждены провести судебный процесс, в ходе которого украинская сторона должна будет доказать, что он совершил преступления. Об этом 5 мая «Известиям» заявил политолог Марат Баширов.

«Не обладаю информацией о том, есть ли двусторонние договоры о выдаче граждан Украины с территории Испании, потому что насколько я знаю, у него все-таки есть статус беженца. И это заставит испанские власти проводить перед выдачей, экстрадицией судебный процесс, на котором украинская сторона должна будет на судебном заседании доказать, что Шарий совершал какие-то преступления на территории Украины и по этим причинам он должен быть выдан. Думаю, что это будет очень громкий процесс. И, скорее всего, Шарий не будет экстрадирован на территорию Украины», — пояснил он.

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По мнению политолога, Шарий принял правильное решение, выбрав для проживания Испанию.

«В той же Германии или Польше этот вопрос был бы решен очень быстро. А вот в Испании все же есть такая генетическая память, относительно фашистского режима Франко. Очень многие проводят параллель между фашистским режимом Франко и Гитлера. И то, что сейчас делается на Украине режимом [президента Владимира] Зеленского…У Шария там будет достаточно серьезная общественная поддержка», — отметил Баширов.

Политолог предположил, что это будет довольно громкий процесс. При этом он усомнился, что все это время блогер будет находиться в СИЗО, в испанской полиции.

По словам Баширова, Шарий не является сторонником России.

«Он не является пророссийским блогером или происпанским. Это гражданин Украины, который фактически изгнан был из страны и проживает на сегодняшний день с женой в Испании. Причем на Украине были преследования мамы жены Шария. Насколько я знаю фамилии Шария нет в базе Интерпола. Это прямой запрос к властям Испании, чтобы они его задержали и выдали Киеву», — сказал политолог.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский давно хотел прекратить деятельность Шария и его партии.

«Это заметное политическое объединение, которое участвовало в местных выборах. Они набирали достаточно большое количество процентов, получали даже мандаты», — заметил Баширов.

Однако, по мнению политолога, самым острым оружием Шария является его деятельность в соцсетях.

«У него очень популярные аккаунты. И там он очень жестко критикует президента Зеленского и его партию «Слуга народа», — подчеркнул Баширов.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины сообщила, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

Представитель президента Украины в конституционном суде Федор Вениславский, в свою очередь, заявил, что Шария будут судить на родине. По его словам, блогер «точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия».

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает данными о задержании Шария и обладает только информацией, публикуемой в СМИ.

На задержание Шария также отреагировала его супруга Ольга.

Шарий подозревается в государственной измене. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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