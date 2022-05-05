В Кремле не смогли прокомментировать данные о задержании Шария в Испании

Кремль не располагает данными о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария и обладает только информацией, публикуемой в СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 5 мая.

«Ничего не могу сказать, мы видим только ту информацию, которая публикуется в СМИ. Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сказать», — ответил он в ходе брифинга.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины заявила, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария.

В марте 2022 года Шарий отреагировал на приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партии Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором на минималках».

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.