Аналитик оценил решение «Газпрома» задействовать СП-2 для снабжения регионов РФ

«Газпром», заявив о планах задействовать «Северный поток – 2» для снабжения газом регионов России пытается продемонстрировать, что трубы газопровода будут востребованы и по ним можно качать голубое топливо для нужд внутренних потребителей. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в четверг, 5 мая.

Ранее в этот же день в «Газпроме» заявили, что из-за простоя морской части «Северного потока – 2» его избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности решили задействовать для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России. В компании указали, что если Берлин примет решение о запуске газопровода, в работу может быть включена только одна нитка со стопроцентной загрузкой. В холдинге добавили, что начало работы второй морской нитки трубопровода будет возможно не ранее 2028 года.

Однако стоит понимать, что это магистральный газопровод, его маршруты идут транзитом через северо-западные регионы, такие как Ухта–Торжок, и от магистральной трубы нужно сделать множество ответвлений, чтобы провести газ в города, поселки, к электростанциям, где-то заменить угольную генерацию на газовую, отметил Юшков. Поэтому просто открыть вентиль и пустить газ по трубопроводу не получится — пока что газу некуда идти, пояснил аналитик.

В то же время решение за счет имеющихся труб активизировать газификацию является правильным, иначе трубы просто будут лежать в земле и не работать, указал специалист.

«Понятно, что «Северный поток – 2» если не навсегда заморожен, то на довольно долгое время. Поэтому годы, годы надо потратить с пользой и направить газ на газификацию Северо-Запада либо в вообще негазифицированные регионы — Мурманскую, Архангельскую области, Карелию, Ленинградскую область, которая тоже не очень хорошо газифицирована», — рассказал Юшков.

Он подчеркнул, что с помощью СП-2 можно сделать некий рывок для газификации этих регионов.

Решение о заморозке проекта «Северный поток – 2», построенного для газоснабжения Европы, приняли в Германии в феврале в одностороннем порядке. 4 марта генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин уже начал закупать газ в обход России, но всё еще продолжает получать из Москвы не только голубое топливо, но также уголь и нефть. Канцлер сообщил, что решение об остановке СП-2 было принято своевременно.

4 мая премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что созданный для поддержки СП-2 фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он был построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Трубопровод так и не был введен в эксплуатацию.