Прямой эфир
Сюжет:

«Газпром» задействует «Северный поток – 2» для снабжения газом регионов России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за простоя морской части газопровода «Северный поток – 2» его избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности решено задействовать для развития газоснабжения в регионах России. Об этом сообщили в компании «Газпром» в четверг, 5 мая.

Стоп-бан: почему Германия притормозила сертификацию «Северного потока – 2»
Ждать ли новых ценовых рекордов на энергетическом рынке и что будет с транзитом газа через Украину ​

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона «Газпром» принял решение задействовать «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — указали в компании.

Также отмечается, что если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой. В компании добавили, что начало работы второй морской нитки газопровода будет возможно не ранее 2028 года.

Решение об отмене работы проекта «Северный поток (СП-2), построенного для газоснабжения Европы, в феврале приняли в одностороннем порядке в Германии. 4 марта генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России, но тем не менее все еще продолжает получать из Москвы не только газ, но также уголь и нефть. Канцлер также сообщил, что решение об остановке газопровода «Северный поток – 2» было принято своевременно.

Позднее через месяц, 4 мая, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что созданный для поддержки СП-2 фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

Строительство российского газопровода СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он был построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Проект так и не был запущен в эксплуатацию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022