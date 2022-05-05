«Газпром» задействует «Северный поток – 2» для снабжения газом регионов России

Из-за простоя морской части газопровода «Северный поток – 2» его избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности решено задействовать для развития газоснабжения в регионах России. Об этом сообщили в компании «Газпром» в четверг, 5 мая.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона «Газпром» принял решение задействовать «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — указали в компании.

Также отмечается, что если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой. В компании добавили, что начало работы второй морской нитки газопровода будет возможно не ранее 2028 года.

Решение об отмене работы проекта «Северный поток – 2» (СП-2), построенного для газоснабжения Европы, в феврале приняли в одностороннем порядке в Германии. 4 марта генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России, но тем не менее все еще продолжает получать из Москвы не только газ, но также уголь и нефть. Канцлер также сообщил, что решение об остановке газопровода «Северный поток – 2» было принято своевременно.

Позднее через месяц, 4 мая, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что созданный для поддержки СП-2 фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

Строительство российского газопровода СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он был построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Проект так и не был запущен в эксплуатацию.