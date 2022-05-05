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В Мариуполе открыли памятник бабушке со знаменем Победы

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Памятник бабушке со знаменем Победы
Фото: telegram/АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
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Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с сенатором Андреем Турчаком и главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным открыли памятник украинской бабушке, которая вышла к украинским солдатам со Знаменем Победы, о чем стало известно в четверг, 5 мая.

«К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества... Но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность обязательно сказать ей спасибо и в ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений и борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России. Не зря в России всегда Родина — это мать. Вот бабушка Аня — это такой символ Родины-матери», — сказал Кириенко на церемонии.

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7 апреля в Сети получила резонанс история бабушки, которая вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказались от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители, а военные ВСУ на него наступили.

После пожилая женщина с флагом стала персонажем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства. Фигуры бабушки с флагом СССР появилась и в московском районе Куркино, против которой впоследствии уже был совершен акт вандализма.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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