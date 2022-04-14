В Воронеже создадут скульптуру украинской бабушки с советским флагом

Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко в четверг, 14 апреля, рассказал о создании скульптуры бабушки, которая держит в руках флаг СССР.

По словам Ивченко, он только укрепляется в мысли о том, что, создавая скульптуру, делает нужное дело.

«Оно, наверное, куда менее нужное, чем бабушка, поднявшая флаг с земли. Но тем не менее сейчас впереди еще несколько месяцев работы над этой скульптурой, ее нужно оживить. Я чувствую, что через плечо смотрит если не вся страна, то половина страны точно. <…> Эта бабушка — она все мы», — поделился он.

Где именно будет установлена скульптура, пока неизвестно. Авторы надеются, что местные власти найдут для нее достойное место в городе.

7 апреля в интернете появилось видео, где военные Украины растоптали знамя во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат России.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Пожилая женщина, которая несколько недель провела без продуктов и лекарств, после этого отказалась принимать от бойцов гуманитарную помощь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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