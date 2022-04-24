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В Москве была «обезглавлена» фигура бабушки с флагом СССР

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В московском районе Куркино совершили акт вандализма в отношении фигуры бабушки с флагом СССР. Такая информация появилась у группы «ДТП и ЧП Москва и МО МСК» 23 апреля.

Фигура пожилой женщины, которая стала символом борьбы с неонацизмом на Украине, стояла возле стоматологической клиники в Куркине. Владелица клиники хотела таким образом поднять дух окружающих и выразить поддержку российским военнослужащим, защищающим Донбасс.

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
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Ночью трое неизвестных, державших в руках стеклянные бутылки, подошли к крыльцу, где стояла фигура. Один из них с разбегу ударил фигуру бабушки кулаком, из-за чего ее верхняя часть отломилась. Таким образом, фигура бабушки была «обезглавлена».

7 апреля в интернете появилось видео, где военные Украины растоптали знамя во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат России во время проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины, растоптали его и затем в насмешку отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Пожилая женщина, которая несколько недель провела без продуктов и лекарств, после этого отказалась принимать от бойцов гуманитарную помощь.

Пожилая женщина стала символом сопротивления украинским боевикам. 18 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о широком резонансе в организации из-за истории бабушки. По его словам, пожилая женщина совершила настоящий подвиг, и он не мог не рассказать об этом в Совбезе ООН.

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