Сомнолог предупредила о возможных болезнях при сонливости после кофе

Если кофе не спасает от сильной сонливости, стоит заподозрить у себя проблемы со щитовидной железой, кровью, неврологические заболевания или недостаток витаминов. Об этом 4 мая предупредила врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова.

«Самое часто используемое средство от сонливости — это кофе. Однако чрезмерное использование кофе, более одной-двух чашек в день, может отрицательно сказываться на работе сердца и сосудов. В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина Д», — приводит ее слова издание URA.RU.

Также врач привела правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать сонливости. По ее словам, важно ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, допускается отклонение в один-полтора часа. Сомнолог отметила, что рекомендованная продолжительность сна составляет 6–8 часов. Помимо этого, уверена она, спальня должна быть хорошо проветренной, а воздух в ней достаточно прохладный.

20 апреля заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения. По его словам, максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать и чувствовать себя активным с самого утра. Также утром рекомендуется сделать несколько интенсивных упражнений, они добавят бодрости и трудоспособности. Помогут также отказ от кофеиносодержащих напитков и наличие плотных штор, с помощью которых в комнате можно создать расслабляющий полумрак.