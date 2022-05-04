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ВС РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций на пяти ж/д станциях на Украине

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Вооруженные силы РФ ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинским войскам поставляли иностранное вооружение и боеприпасы. Об этом в среду, 4 мая, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — рассказал генерал-майор.

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Днем ранее, 3 мая, авиация Воздушно-космических сил России поразила 39 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

1 мая в Минобороны РФ сообщили, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме был уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Также ракетами была разрушена взлетно-посадочная полоса аэродрома.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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