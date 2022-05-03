Боевики «Азова» и ВСУ вышли на огневые позиции на «Азовстали»

Боевики националистической группировки «Азов» и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе и вышли на огневые позиции. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

По его словам, режим прекращения огня был объявлен для обеспечения эвакуации мирных жителей с территории комбината.

«Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — рассказал представитель оборонного ведомства журналистам.

Накануне в МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о срыве украинской стороной режима тишины на «Азовстали» — на территории завода началась стрельба. Боевикам ДНР пришлось принимать ответные действия.

Также 2 мая в Минобороны заявили, что за последние дни с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 126 человек.

Как уточнял покинувший комбинат мирный житель, по состоянию на 30 апреля на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. По его словам, они не знают об организации гумкоридоров. Вместе с тем бойцы ДНР заявляют, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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