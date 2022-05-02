ВСУ открыли стрельбу на территории «Азовстали» в Мариуполе

Украинская сторона 2 мая сорвала режим тишины на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе — на территории завода началась стрельба. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», — сказал собеседник агентства.

По информации корреспондента «РИА Новости», неподалеку от территории завода сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.

Благодаря введенному режиму тишины с территории «Азовстали» удалось эвакуировать множество мирных граждан. Так, 30 апреля и 1 мая было выведено 126 человек.

Вместе с тем мужчина, который смог 30 апреля покинуть завод, заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о том, что им предоставлялись «зеленые» коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

29 апреля боец сил ДНР с позывным Зверь рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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