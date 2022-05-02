Пентагон назвал преждевременными гарантии безопасности Швеции и Финляндии

Гарантировать Швеции и Финляндии безопасность только за готовность стран вступить в Североатлантический альянс (НАТО) — преждевременно, заявил на брифинге в понедельник, 2 мая, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, трансляция которого велась в Twitter.

«В отношении гарантий безопасности <...> — это слишком опережает этап, на котором сейчас находится обсуждение. Мы регулярно контактируем с обеими странами. У нас отличные партнерские связи и со Швецией, и с Финляндией. Мы уверены: в случае благоприятного развития событий, отношения между военными наверняка позволят более обсуждать их потребности в сфере безопасности детальнее», — сказал он.

Кирби подчеркнул о поддержке политики «открытых дверей» НАТО и заверил, что любые обсуждения о членстве в альянсе стран будут вестись между руководством этих стран и альянсом.

«США не стали бы торопиться в этом вопросе», — добавил представитель Пентагона.

Ранее 2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая. Дата была назначена на 12 мая, так как в этот день партии парламента планируют обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности страны.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.