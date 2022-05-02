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США высказались за сохранение политики открытых дверей в НАТО

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НАТО
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Президент США Джо Байден поддерживает сохранение «политики открытых дверей» в Североатлантическом альянсе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки 2 мая на брифинге, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале.

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«Президент [США Джо Байден] поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и тех, у кого есть стремление присоединиться и подать заявку на вступление», — рассказала Псаки во время выступления.

2 мая издание Ihtalehti со ссылкой на источники рассказало о том, что Финляндия объявит о намерении вступить в НАТО 12 мая. Согласно источникам, первым об этом объявит президент Финляндии Саули Ниинистё, после него партии, представленные в парламенте страны, также выступят с обращением.

30 апреля Саули Ниинистё в интервью изданию Ilta-Sanomat заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО в контексте позволит укрепить северный регион Европы. По его словам, решение Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу обусловлено тем, что эти страны трактуют начало специальной военной операции в Донбассе как признак ослабления региональной и глобальной безопасности.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности

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