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Шольц назвал примирение России и Украины единственным условием снятия санкций

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Все санкции, которые западные страны коллективно вводят против Российской Федерации, накладываются из-за проведения РФ специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Поэтому без достижения мира между этим государством и Украиной о снятии рестрикций не может быть и речи, заявил в понедельник, 2 мая, канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Без согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции. Он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) должен договориться с Украиной», — заявил немецкий политик в эфире телеканала ZDF, добавив, что это не должен быть «навязанный мир».

Ранее в этот же день Шольц в интервью газете The Indian Express назвал сроки прекращения поставки угля из России. Евросоюз вместе с партнерами планирует осуществить это летом.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

В свою очередь помощник Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что ФРГ готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако, чтобы подготовиться к такому шагу, стране нужно еще несколько месяцев. Кукис отмечает, что существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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