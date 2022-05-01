Прямой эфир
Мир
В конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины
Авто
Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама
Мир
Дипломата РФ вызвали в МИД Швеции из-за якобы нарушения воздушного пространства страны
Общество
Россияне подали более 1,1 млн заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет
Мир
МИД Турции предупредил Москву об ответе в случае нападения на члена НАТО
Мир
Польша передала Украине 232 танка и системы залпового огня
Мир
Оппозиция Армении объявила о начале круглосуточных акций протеста в Ереване
Мир
The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Экономика
Венгрия и еще девять стран открыли счета для оплаты газа РФ в рублях
Мир
Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией
Сюжет:

ФРГ попросила ЕС дать ей время для подготовку к отказу от нефти из РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФРГ готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако чтобы подготовиться к такому шагу, стране нужно еще несколько месяцев. Об этом заявил в воскресенье,1 мая, помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.

Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи
И как это повлияет на цену черного золота

«Мы просим (европейских партнеров) о согласованном периоде сокращения импорта. Мы хотим прекратить покупать российскую нефть, однако нам понадобится какое-то время, чтобы гарантировать возможность поставок в страну нефти из других источников», — цитирует Кукиса британская Financial Times.

По словам помощника канцлера, ФРГ за требуемое ею время хочет углубить свой порт в городе Росток и провести работы, связывающие его с городом Шведт (федеральная земля Бранденбург), где находится крупный нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Возможность его национализации сейчас рассматривает немецкое правительство. Туда планируют в будущем поставлять нефть от других компаний, с несколькими из которых, а также «Европейской комиссией и польским правительством» Германия сейчас ведет трудные переговоры.

Кукис отмечает, что существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

28 апреля Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что инфляция в апреле, по предварительной информации, составит 7,4%. В последний раз ее уровень был таким же высоким только осенью 1981 года, когда цены на нефть также резко выросли в результате первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном. Уточнялось, что на рост инфляции повлияло в том числе увеличение цен на энергоносители.

Неделей ранее Destatis сообщало, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. В бюро уточнили, что динамичное развитие цен на энергоносители в связи с коронавирусом усилилось в результате спецоперации в Донбассе.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

Страны Европы стали массово заявлять об отказе от российских энергоресурсов после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022