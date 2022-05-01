ФРГ попросила ЕС дать ей время для подготовку к отказу от нефти из РФ

ФРГ готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако чтобы подготовиться к такому шагу, стране нужно еще несколько месяцев. Об этом заявил в воскресенье,1 мая, помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Мы просим (европейских партнеров) о согласованном периоде сокращения импорта. Мы хотим прекратить покупать российскую нефть, однако нам понадобится какое-то время, чтобы гарантировать возможность поставок в страну нефти из других источников», — цитирует Кукиса британская Financial Times.

По словам помощника канцлера, ФРГ за требуемое ею время хочет углубить свой порт в городе Росток и провести работы, связывающие его с городом Шведт (федеральная земля Бранденбург), где находится крупный нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Возможность его национализации сейчас рассматривает немецкое правительство. Туда планируют в будущем поставлять нефть от других компаний, с несколькими из которых, а также «Европейской комиссией и польским правительством» Германия сейчас ведет трудные переговоры.

Кукис отмечает, что существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

28 апреля Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что инфляция в апреле, по предварительной информации, составит 7,4%. В последний раз ее уровень был таким же высоким только осенью 1981 года, когда цены на нефть также резко выросли в результате первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном. Уточнялось, что на рост инфляции повлияло в том числе увеличение цен на энергоносители.

Неделей ранее Destatis сообщало, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. В бюро уточнили, что динамичное развитие цен на энергоносители в связи с коронавирусом усилилось в результате спецоперации в Донбассе.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

Страны Европы стали массово заявлять об отказе от российских энергоресурсов после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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