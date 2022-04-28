Годовая инфляция в ФРГ достигла рекордных 7,4% в апреле

В Германии инфляция в апреле, по предварительной информации, составит 7,4%. Об этом 28 апреля сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

«В последний раз уровень инфляции в Германии был таким же высоким осенью 1981 года, когда цены на нефть также резко выросли в результате Первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на рост инфляции повлияло в том числе увеличение цен на энергоносители. Потребительские цены выросли на 0,8%.

Ранее, 22 апреля, Бундесбанк заявил, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд, а инфляция ускорится до 8,8%.

20 апреля Destatis сообщало, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. В бюро уточнили, динамичное развитие цен на энергоносители в связи с коронавирусом усилилось в результате спецоперации в Донбассе.

В марте инфляция в Германии составила 7,3%. Как сообщили в бюро, показатель стал самым высоким с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.