Ученые РФ предложили новый метод диагностики онкологических заболеваний

В РФ предложили новый метод диагностики рака. Систему тестирования изобрели ученые Сибирского федерального университета из Красноярска. HRM-анализ позволяет выявить соматические мутации, которые и приводят к онкологическим заболеваниям. Анализ выполняют на приборе CFX96, который анализирует структуру ДНК. Другие методы более дорогие и энергозатратные. При этом соматические мутации встречаются в 95% случаях заболевания раком. Такие изменения не передаются по наследству, а появляются в течение жизни.

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