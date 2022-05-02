Politico подтверждает участие американских добровольцев в боях на Украине

В боях на Украине участвуют американцы, прошедшие спецподготовку, об этом сообщает издание Politico. В статье, в частности, говорится, что на стороне Киева действует группа Task Force Yankee. Отряд возглавляет бывший полицейский из Чикаго Харрисон Джозефовиц. Мужчина также служил в сухопутных войсках США. По словам самого Джозефовица, в его подразделении более 190 американских добровольцев.

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