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Эрдоган заявил об отсутствии негативной ситуации вокруг туристов из РФ в Турции

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Негативной ситуации вокруг туристов из России в Турции нет. Об этом в понедельник, 2 мая, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Нет, такого нет. [Президент России Владимир] Путин чувствителен к этим вопросам, он заявлял, что окажет всю необходимую поддержку», — приводит его слова газета Evrensel.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Турции за то, что она выступает посредником и поддерживает Украину и в то же время планирует туристические маршруты для россиян. Он назвал такие решения Турции двойными стандартами и несправедливостью.

29 апреля сообщалось о том, что общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). Turkish Airlines в конце апреля запросила у Минтранса России разрешение на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и россйскими городами.

9 апреля сообщалось, что турецкие власти рассматривают возможность финансирования проекта создания базирующейся в аэропорту Антальи новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию. В материале говорится о дорожной карте из трех пунктов.

В то же время, как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Так, туроператоры стран Балтии, посылающие в Турцию туристов через турецкую компанию TUI Tantur, потребовали от отелей отменить бронирования российских туристов.

Ряд стран закрыли воздушное пространство для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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