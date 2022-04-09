В Турции планируют создать авиакомпанию только для туристов из РФ

Турецкие власти рассматривают возможность финансирования проекта создания базирующейся в аэропорту Антальи новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию. Об этом 9 апреля сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.

В материале говорится о дорожной карте из трех пунктов.

Первый предусматривает кредиты под госгарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний, лишившихся российских туристов из-за авиасанкций.

Второй — выделение 1,5 млн кресел на рейсах авиакомпании Turkish Airlines для блоков туроператоров. Этот пункт уже реализуется.

Третий — возможное создание авиакомпании. Для этого могут быть привлечены борта без рисков вторичных санкций и без страховых рисков. Вероятно, это будут самолеты одной или нескольких турецких авиакомпаний, которые временно передадут воздушные суда в аренду новому перевозчику.

Подчеркивается, что решение по данному вопросу еще не принято, он находится в проработке.

Накануне авиакомпания Turkish Airlines заявила, что ее рейсы на и с Украины, из Белоруссии и Ростова-на-Дону отменены до 15 мая включительно. Кроме того, до 18 апреля отменяются рейсы в и из Сочи.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что российские туроператоры планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Отмечается, что договоры о выделении компаниям блоков мест находятся в стадии подписания.

Ряд стран закрыли небо для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.