Turkish Airlines временно ограничила полеты на юг России и на Украину

Авиакомпания Turkish Airlines пока не будет летать в Сочи, Ростов-на-Дону, в Белоруссию и на Украину. Об этом перевозчик сообщил в пятницу, 8 апреля, на своей странице в Twitter.

«Наши рейсы на и с Украины, из Белоруссии и Ростова-на-Дону отменены до 15 мая включительно. До 18 апреля отменяются рейсы в и из Сочи», — отмечается в заявлении компании.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что российские туроператоры планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Отмечается, что договоры о выделении компаниям блоков мест находятся в стадии подписания.

10 марта турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила билетных агентов о том, что приостанавливает продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны. Такое решение связано с блокировкой российских банковских карт с системами Visa и Mastercard.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть небо для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран Евросоюза закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. На фоне этого страны Запада, в том числе Великобритания, ЕС, США, и также Япония ввели очередные антироссийские санкции.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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