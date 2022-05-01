Зеленский обиделся на Турцию из-за приема российских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Турции по спецоперации РФ, которая заявляет о нейтральном статусе и в то же время планирует туристические маршруты для россиян. В интервью греческому телевидению ERT украинский лидер заявил о недопустимости такого подхода.

Как пояснил Зеленский, с одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину «важными шагами», а с другой стороны, готовит туристические маршруты специально для российского туризма.

«И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — подчеркнул Зеленский.

Это двойные стандарты, это несправедливо, подчеркнул президент Украины.

«Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор — вы за правду или нет», — сказал Зеленский.

В завершении, он поблагодарил народ Греции за поддержку Украины, несмотря на то, что «российский туризм уже много лет приносит Греции немалые деньги».

29 апреля «Известия» сообщили о том, что общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ).

Turkish Airlines в конце апреля запросила у Минтранса России разрешение на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и россйскими городами. Ведомство согласовало увеличение программы полетов авиакомпании из Москвы только на 30%: из запрошенных дополнительных 349 частот в неделю одобрены чуть более 100.

Сейчас авиакомпания и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в РФ и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц. Перелеты выполняют и российские компании Red Wings, «Азимут» и «Россия» на 100-местных самолетах Superjet. Также летать в Анталью планируют чартерный перевозчик PegasFly и Utair — из Грозного. А с 29 апреля рейсы из Внуково в Турцию намерена запустить Azur Air, следует из данных Flightradar.

В то же время 20 апреля Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины. Как указал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, для этого ей необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль. В тот же день в интервью телеканалу CNN Turk Чавушоглу выступил с заявлением, что ряд стран НАТО хочет ослабить Россию, а ситуация на Украине и в Донбассе их не волнует.

1 мая Чавушоглу заявил. что Североатлантический альянс (НАТО) даст России необходимый ответ, если она совершит нападение на одного из его союзников. При этом по итогам турне по государствам Латинской Америки глава турецкого МИДа отметил, что альянс не собирается вмешиваться в конфликт на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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