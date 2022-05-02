Стали известны подробности поднятия знамени Победы над Мелитополем

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал кадры водружения знамени Победы над центральной площадью в городе Мелитополь Запорожской области, которая находится под контролем российских военнослужащих. Мероприятие прошло 1 мая.

Ветеран Великой Отечественной, летчик первого класса Владимир Капитонов отдал команду поднять флаг. В 1945 году, рассказал мужчина, он расписался на здании Рейхстага в Берлине с призывом беречь Родину.

На кадрах видно, как на флагшток поднялись рабочие, один из них — архитектор Сергей. Свою миссию расправить зная Победы он считает особенной, поскольку за процессом с гордостью наблюдает его мать.

О том, что Мелитополь находится под контролем российской стороны, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев 14 марта. Он отметил, что город продолжает жить мирной жизнью, гуманитарные грузы от киевских властей здесь не требуются.

Позже, 25 апреля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. Теперь здесь вновь будут тренировать детскую хоккейную команду во вновь открывшемся ледовом дворце. Кроме того, планируют открыть секцию фигурного катания.

20 апреля сообщалось, что над мемориалом в честь освобождения от нацистских захватчиков в Херсоне бойцы Росгвардии водрузили Знамя Победы. Теперь празднование Дня Победы снова станет массовым событием.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».