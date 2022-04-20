Над мемориалом в Херсоне росгвардейцы водрузили Знамя Победы

Над мемориалом в честь освобождения от нацистских захватчиков в Херсоне бойцы Росгвардии водрузили Знамя Победы. Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

Теперь в городе снова развевается красное победное Знамя и горит Вечный огонь. К нему уже возложили венки, а территорию вокруг привели в порядок. Теперь празднование Дня Победы снова станет массовым событием.

«Я знаю, что мы отпразднуем 9 мая, как это было раньше, как это было с Бессмертным полком, с которым мы пройдем по Аллее славы», — рассказал зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее, 19 апреля, корреспондент «Известий» Иван Литомин показал кадры с коптера, на которых в украинском Херсоне подняли Знамя Победы над Аллеей славы.

12 апреля в городе прошла церемония зажжения Вечного огня. Стремоусов рассказал в интервью «Известиям», что на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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