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Знамя Победы подняли над Аллеей Славы в Херсоне

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Знамя Победы подняли над Аллеей Славы в украинском городе Херсон. Кадры, снятые с коптера, показал корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 19 апреля.

12 апреля в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня. Общественный деятель Кирилл Стремоусов рассказал в интервью «Известиям», что на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от Вооруженных сил Украины и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

В тот же день корреспондент «Известий» Литомин показал, как в Херсоне после прихода российских военных налаживается мирная жизнь: ездят рейсовые автобусы, работают кафе, кое-где даже наливают кофе с собой, люди выходят на улицы. По словам журналиста, мирная жизнь активно заметна в течение светового дня, с наступлением темноты она утихает.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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