В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил ввести обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев электросамокатов и скутеров. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, направленное в МВД РФ.

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в письме.

Как пояснили в СФ, подобный транспорт представляет собой серьезную опасность, они могут развивать значительную скорость, однако не оборудованы эффективными система безопасности.

По данным МВД, в 2021 году было зафиксировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных средств передвижения. Отмечается, что этот показатель вырос на 68% по сравнению с 2020 годом. В результате аварий погибли 20 человек, еще 704 получили ранения, в том числе 133 ребенка до 16 лет.

Кроме ОСАГО, сенаторы предложили ввести ограничения по максимально допустимой скорости для электросамокатов.

Ранее, 7 апреля, автоюрист Сергей Смирнов сообщил, что электросамокаты, неспособные развивать скорость выше 25 км/ч, и чья мощность не более 0,25 кВт, не являются транспортными средствами, поэтому те, кто управляет ими, считаются пешеходами. Он также напомнил, что только совершеннолетние имеют право брать в аренду электросамокаты. Если же подростки используют это средство передвижения, то всю ответственность за возможные последствия несут их родители или законные представители.

До этого, 30 марта, Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. При этом отмечалось, что решение ВС РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.