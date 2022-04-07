Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Байден раскрыл детали процесса поставок вооружений Киеву
Мир
В Киеве назвали спекуляцией предложение провести переговоры с Путиным в Венгрии
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины

Автоюрист объяснил права электросамокатчиков в случае аварии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электросамокаты, неспособные развивать скорость выше 25 км/ч, и чья мощность не более 0,25 кВт, не являются транспортными средствами, поэтому те, кто управляет ими, считаются пешеходами. Об этом заявил автоюрист Сергей Смирнов.

Друзья — в полосочку: в регионах России занялись электросамокатчиками
Средства индивидуальной мобильности привлекли внимание местных властей

Специалист также напомнил, что право брать электросамокаты в аренду не имеют подростки до 18 лет и в обязанность сервисов каршеринга входит осуществлять контроль над этим. Если же подростки все-таки используют это средство передвижения, то всю ответственность за возможные последствия несут их родители или законные представители.

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД», — приводит слова Смирнова «Газета.Ru».

Ранее, 30 марта, Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Решение ВС РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Из презентации научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, обнародованной в октябре, следует, что за первые девять месяцев 2021 года в России произошло 416 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. В результате этих аварий погибли 10 человек и были ранены 438.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022