Автоюрист объяснил права электросамокатчиков в случае аварии

Электросамокаты, неспособные развивать скорость выше 25 км/ч, и чья мощность не более 0,25 кВт, не являются транспортными средствами, поэтому те, кто управляет ими, считаются пешеходами. Об этом заявил автоюрист Сергей Смирнов.

Специалист также напомнил, что право брать электросамокаты в аренду не имеют подростки до 18 лет и в обязанность сервисов каршеринга входит осуществлять контроль над этим. Если же подростки все-таки используют это средство передвижения, то всю ответственность за возможные последствия несут их родители или законные представители.

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД», — приводит слова Смирнова «Газета.Ru».

Ранее, 30 марта, Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Решение ВС РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Из презентации научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, обнародованной в октябре, следует, что за первые девять месяцев 2021 года в России произошло 416 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. В результате этих аварий погибли 10 человек и были ранены 438.