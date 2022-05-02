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На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой и советским флагом

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На стене здания штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с изображением украинской бабушки, которая с советским флагом встретила военных ВСУ, ошибочно приняв их за российскую армию, а после отказалась обменять красное знамя на продукты от украинских бойцов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу городского штаба, учителя истории Юлиана Красавина.

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«На занятии с подростками мы говорили о Великой Отечественной войне и значении нашей победы в ней. Конечно, обсудили с ребятами и ролик об украинской старушке с красным флагом, который появился в интернете, пришли к выводу, что мужественный поступок женщины должен стать примером для других и ее изображение должно появиться на стене нашего штаба», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что школьники самостоятельно подготавливали в течение недели эскиз, а нанес изображение на стену художник-аэрографист Евгений Карандаш.

«Героями граффити в Южно-Сахалинске кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны», — добавил Красавин.

7 апреля в Сети появилось видеозапись, на которой видно, как украинская бабушка встретила приехавших в ее село националистов со Знаменем Победы. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, поскольку на кадрах было видно, что бабушка отказалась отдавать знамя радикалам, после чего они забрали пакет с едой, изначально предназначавшийся для пожилой украинке.

Позже, 23 апреля, в распоряжение «Известий» поступила видеозапись стрит-арта на здании жилого дома в подмосковном городе Реутов с изображением бабушки со знаменем Победы.

Украинскую бабушку с красным флагом изобразили также художники Екатеринбурга, о чем стало известно 10 апреля. Стоит заметить, что тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента «Родина-мать зовет».

26 апреля стало известно, что на Украине националисты получили очередной отпор от простой пожилой женщины, которая не захотела с ними разговаривать на украинском языке, несмотря на оружие в руках молодых людей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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