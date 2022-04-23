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В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы

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Изображение бабушки со знаменем Победы появилось на здании жилого дома в подмосковном городе Реутов. В распоряжение «Известий» поступила видеозапись стрит-арта, снятая с коптера.

Ранее, 7 апреля, в Сети распространилась видеозапись с украинской бабушкой, которая вышла с красным флагом к солдатам ВСУ, приняв их за российских. Однако военные Украины отобрали и растоптали знамя Победы, назвав его «тряпочкой». Вместо этого военные попытались отдать бабушке пакет с продуктами питания, но она отказалась принимать гумпомощь.

Позднее художники Екатеринбурга изобразили украинскую бабушку с красным флагом на стене здания. На иллюстрациях можно заметить падающую тень от пенсионерки — аналог монумента «Родина-мать зовет».

18 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о широком резонансе в организации из-за истории бабушки. По его словам, пожилая женщина совершила настоящий подвиг и он не мог не рассказать об этом в Совбезе ООН.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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