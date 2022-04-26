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На Украине еще одна бабушка дала отпор националисту

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Националисты на Украине получили очередной отпор от простой пожилой женщины, которая не захотела с ними разговаривать на украинском языке, несмотря на оружие в руках молодых людей.

Женщина вступила в спор с собеседником, не испугавшись его, и дала обстоятельный ответ, почему она не хочет общаться с ним.

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«А чего я должна «размовлять»? Хочу — размовляю, не хочу — не размовляю. Я не хочу с тобой говорить, знаешь, почему? Потому что ты оружие взял, чтобы убивать. Ты — убийца!», — сказала она.

В продолжении беседы с кривляющимся националистом пенсионерка продолжила его лозунг по-своему.

«Слава Украине и России! Киевская Русь была и будет! Ты запомнил это?», — спросила она молодого человека.

Смелость и принципиальность позиции данной жительницы Украины сродни другой бабушке, которая 7 апреля стала известна в Сети благодаря тому, что вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того, как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказались от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители, а военные ВСУ на него наступили.

После пожилая женщина с флагом стала персонажем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства. Фигуры бабушки с флагом СССР появилась и в московском районе Куркино, против которой впоследствии уже был совершен акт вандализма.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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